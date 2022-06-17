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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704984/نائب-التنسيقية-انهيار-عقار-الوايلي-يوضح-حالة-الإهمال-والفساد-فى-منظومة-المحليات

تقدم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حول انهيار عقار مكون من 5 طوابق بحي الوايلي بمحافظة القاهرة.

دوت الخليج

نائب التنسيقية عمرو درويش يتقدم ببيان عاجل حول انهيار عقار الوايلي

وأوضح عضو مجلس النواب فى البيان المقدم منه، “ أنه بالرغم من صدور قرار ترميم العقار الواقع، بحارة حسين شاهين بحي الوايلي شمال محافظة القاهرة، وذلك نتيجة تقادم العقار وتهالكه، إلا أنه لم يهتم أحد بمتابعة قرار الترميم وتنفيذه، مما أدى لانهيار العقار المكون من خمسة طوابق وسقوط ضحايا.

وأكد النائب عمرو درويش، إن عقار الوايلي هو تمثيل لحالة عامة، من تردي وتهالك الآلاف من عقارات مصر في العديد من المحافظات، نتيجة خلل العلاقة الإيجارية فهي مشكلة أُهملت حتى تسببت في أزمة خانقة تهدد الملايين من أبناء الوطن.

وتابع درويش، أنها تعبير واضح عن حالة الإهمال والفساد الذي يضرب في منظومة المحليات، حتى استفحلت وتحولت الى سلوك سلبي يؤثر على جهود الدولة في رفع وعي المواطنين بما تنجزه القيادة في العديد من الملفات أبرزها بناء الانسان المصري والارتقاء بحياة المواطنين.

وشدد على أن مصر في الفترة الحالية تسعى بجهود حثيثة لحل أزمات متراكمة وملفات كبرى كتطوير البينية التحتية ومصادر الطاقة، والاصلاح الاقتصادي، وبناء الانسان والحفاظ على حقوقنا الطبيعية، إلا أنه وللأسف يوجد مسئولين وتنفيذيين يستغلون هذه الأوضاع ولا يكترثون لحال المواطنين فيسعون بكل قوة في طريق التربح والإهمال والرشوة والفساد، وقد طغى تأثيرهم السلبي على الاصلاحات وجهود الدولة المصرية.