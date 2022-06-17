انت الان تتابع تفاصيل خبر القبض على عامل بتهمة التحرش بفتاة بمحل ملابس في الجيزة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704976/القبض-على-عامل-بتهمة-التحرش-بفتاة-بمحل-ملابس-في-الجيزة

تمكن ضباط مدرية أمن الجيزة، من القبض على عامل اتهمته فتاة البتحرش بها داخل محل ملابس بمنطقة الطالبية، وذلك أثناء تواجدها ببروفة قياس الملابس، وأنكر المتهم الإتهام المنسوب إلية، وتمت إلحالته إلى النيابة للتحقيق معه.

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البداية عندما تقدمت فتاة ببلاغ للمقدم محمد نجيب، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، قالت فيه إنها خلال تواجدها بمحل ملابس بشارع عثمان محرم، لشراء ملابس، وأثناء تواجدها بالبروفة الخاصة بقياس الملابس، فوجئت بعامل المحل يقتحم المكان عليها، ويتحرش بها.

ضبط العامل المتهم

وعلى الفور تم إخطار اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتمكن رجال المباحث بإشراف العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث غرب الجيزة، من ضبط العامل المتهم، وبمواجهته أنكر ارتكابه الواقعة، فحرر العميد وائل الجابري مأمور قسم شرطة الطالبية محضرًا بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق معه بشأن ما ورد في المحضر المحرر.

ارتفاع ضحايا انهيار منزل الوايلي لـ 6 أشخاص

وفي سياق أخراستيقظ سكان حاره حسين شاهين بالظاهرعلي كارثة انهيار منزل سكني قديم مكون من ٥ طوابق، حيث هرعت فرق الانقاذ البري وبعد ساعات من جهود البحث المتواصل تم انتشال6 جثث من أسفل الأنقاض تم نقلهم الي المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بانهيارعقار بحارة حسين شاهين بتقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر، وتبين أنه مكون من أرضي و5 طوابق بحي الظاهرالتابع لدائرة الوايلي، وعلى الفور تم توجيه فرق الإنقاذ البري بقيادة اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة إلى مكان البلاغ.

وفيما انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى مكان البلاغ وتابع بنفسه جهود القوات خلال انتشال سكان العقار المنهار، وأمر بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار، وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

انهيار منزل

وعقب وقوع الانهيار فجر اليوم الجمعة ظل محافظ القاهرة على مدار ساعات يتابع بنفسه عمليات الأنقاذ ورفع الأنقاض وإخراج الضحايا مع تواجد كافة الاجهزة المعنية بموقع الحادث الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف والكهرباء والغاز وقيادات المحافظة، حيث تم قطع المرافق عن العقار المنهار و إخلاء العقارات المجاورة له اخلائًا احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض .