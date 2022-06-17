انت الان تتابع تفاصيل خبر الأول على الشهادة الإعدادية الأزهرية بقنا: نفسي أقابل شيخ الأزهر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704973/الأول-على-الشهادة-الإعدادية-الأزهرية-بقنا-نفسي-أقابل-شيخ-الأزهر

عبر الطالب أحمد حسن مصطفى محمد الأول على الشهادة الإعدادية الأزهرية بقنا، عن سعادته الغامرة بتفوقه ونجاحه بالمركز الأول على مستوى المحافظة.

والتقى دوت الخليج مع الطالب الأول على الشهادة الاعدادية الأزهرية، وذلك عقب اعتماد النتجية من منطقة قنا الأزهرية.

وقال أحمد حسن،إنه تعود على حصوله للمراكز الأولى في جميع المراحل منذ الصف الثاني الابتدائى حتى الشهادة الإعدادية لأنه تربى ونشأ في أسرة محبه للعلم وتقدره تماما.

"معندي أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي"

وأضاف الطالب، أن يومه يبدأ أيام فترة الدارسة في الصباح بالذهاب إلى المدرسة، وعقب العودة يبدأ في مذاكرته، مشيرا أنه لا يعتمد على عدد ساعات معينة في المذاكرة لكن يعتمد على ترتيب الوقت ما بين المذاكرة وقراءة وحفظ القرآن، مؤكدا أنه ليس لديه أي حسابات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وليس لديه أي تواصل بيها، مضيفا أنه لم يشجع كرة القدم ولا يتابع أى دورى نهائيا.

"نفسي أقابل شيخ الأزهر"

وأشار أحمد، أن طموحه وأحلامه في الحياة هو أن يلتحق بكلية تخدم الأمة الإسلامية ويكون لديه مقدرة على خدمة الناس، مضيفا أنه يتمنى مقابلة الدكتور أحمد الطيب أحمد الطيب شيخ الأزهر لافتا إلي أنه لم يوفق لأكثر من مرة مقابلته لكن في الأيام المقبلة يتمنى مقابلته.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بقنا

وأعلنت منطقة قنا الأزهرية، مساء أمس الأربعاء، أسماء العشرة الأوائل في الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمحافظة، وكان المركز الأول من نصيب الطالب أحمد حسن مصطفي محمد يوسف بمجموع 487.5 بنسبة 98%.