وزير الأوقاف ومحافظ الغربية يفتتحان مسجد عمر بن عبد العزيز بسمنود

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم الجمعة، مسجد عمر بن عبد العزيز بقرية الناصرية مركز سمنود بمحافظة الغربية بعد صيانته وتطويره.





حضر الافتتاح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وعلاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، وعبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ومحمود الشامى عضو مجلس النواب، والنائب محمد زايد عضو مجلس النواب، والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والمستشار سعيد عطا إبراهيم صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، وأحمد عطا نائب المحافظ، واللواء حسين الجندى سكرتير عام المحافظة، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى السابق، والشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف الغربية.



وألقى خطبة الجمعة الدكتور نوح العيسوى وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير بعنوان: "الحفاظ على الأوطان والحرص على عمارتها"، يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف، وخطتها فى إعمار بيوت الله عز وجل، والحفاظ عليها مبنى ومعنى.



جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف افتتحت اليوم الجمعة 15 مسجدا، منها 13 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، ومسجدان صيانة وترميما، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه 1132 مسجدا، منها 954 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و178 مسجدا صيانة وترميما.