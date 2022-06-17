تنظيم 3 قوافل طبية مجانية لأهالى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأشار حى ثان المنتزة - فى بيان - إلى أنه توقيع الكشف الطبى على عدد من الأهالى بالعزبتين فى تخصصات "الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والنساء والتوليد"، فضلا عن تقديم العلاج مجانا للحالات المستحقة وتطعيم 80 شخصا ضد فيروس كورونا.

وأضاف البيان أن فعاليات القافلتين تضمنت تنظيم ندوات للتوعية بأهمية الذبح فى المجاز وتوزيع نشرات إرشادية، ومشاركة المرأة فى مختلف المجالات، والقضاء على الأمية.

وتم - خلال القافلتين - التوعية بكيفية الحفاظ على مياه الشرب وعدم إهدارها، وأهمية مبادرة حياة كريمة، حيث تمت إقامة ورشة للتدريب على أساليب وطرق إصلاح أعطال الأجهزة ، فضلا عن تنظيم معرض للمشغولات اليدوية والجلدية.

من جهته، أوضح حى وسط الإسكندرية أن الإدارات المختصة بالحى قامت وبالتنسيق مع منطقة وسط الطبية وعلى مدى خمسة أيام بتقديم العلاج الطبى المجانى لأهالى منطقة "امبروزو" فى تخصصات طبية متعددة وتقديم الأدوية والعلاج للحالات المستحقة.

من ناحية أخرى، قامت لجنة التعديات على الأراضى الزراعية بحى وسط بالتنسيق مع مسؤولى حماية الأراضى الزراعية، بإزالة مبان مخالفة، وذلك تماشيا مع جهود الدولة فى إزالة أى محولة للبناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية حفاظا على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة وفرض القانون.