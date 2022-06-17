جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أبرز ما تم تنفيذه من مشروعات حياة كريمة بمحافظة الأقصر. وتحتل المحافظة، المراكز الأولى فى نسب تنفيذ مشروعات المبادرة؛ لتوفير حياة كريمة لـ 656 ألف نسمة، حيث بلغت نسبة تنفيذ المجمعات الخدمية البالغة 13 مجمعا 100 %، و70 % نسبة تنفيذ 8 مجمعات زراعية، بالإضافة إلى إنهاء 17 مشروعا لإحلال وتجديد مراكز الشباب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 187 مشروعا.. حياة كريمة تنعش خدمات الأقصر لـ656 ألف مواطن (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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