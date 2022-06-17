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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /704975/بدرية-طلبة-عن-منشور-واقعة-اختطاف-ابنة-شقيقها-مش-محتاجة-اطلع-تريند

خرجت الفنانة بدرية طلبة عن صمتها بعد الهجوم التي تعرضت له، من منشور واقعة اختطاف ابن شقيقها، والذي ترجمه البعض بأنها محاولة منها لدخول التريند.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل رد بدرية طلبة على حملات الهجوم عليها

رد بدرية طلبة على الهجوم

وقالت بدرية طلبة: مش محتاجة اطلع تريند لأن اسمي لوحده تريند، الناس بتحلل كل حاجة حسب هواها، بشكر الداخلية وقفت معايا.

وتابعت بدرية: لو عايزة اطلع تريند عندي تعليق على البيدج قسما بالله لو حطيته على صفحتي مش هطلع تريند ده هيجبوا ليا حكومة تحافظ عليا ويحطوا ليا أمن تحت البيت.

تصريحات بدرية طلبة في برنامج كلام الناس

- شيلت بوست حادث اختطاف بنت أخويا بسبب تعليقات مش لطيفة.

- مش محتاجة تريند لأن اسمي لوحده تريند.

- الحكومة فضلت ورايا واطمنوا عليا وعلى البنت ووالدها.

- اتعرضت للتهديد بالقتل بسبب بوست بنت اخويا.

- بحب ياسمين عبد العزيز وبطبلها وأتحزم وأرقص لها كمان.

- صالحت ياسمين عبد العزيز على العوضي في أزمتهم الأخيرة.

- برنامج نفسنة أحلي حاجة حصلت في حياتي.

- حصلت بيني أنا والمذيعة حبيبة مشكلة وقولتلهم يا أنا يا هي.

-رفضت ألبس قميص نوم أحمر في خالتي فرنسا وعبلة كامل دعمتني.

أزمة بدرية طلبة الأخيرة

جدير بالذكر أن بدرية طلبة تعرضت لأزمة صحية شديدة بسب منشور كتبته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أكدت خلال تعرض ابنة شقيقتها لمحاولة خطف قام بشك إبرة في يديها الأمر الذي جعلها تفقد توازنها، ليقابل الجمهور منشور بدية طلبة بالهجوم، لتقوم بدرية طلبة بحذف المنشور، وتعلق: بشكر كل اللي اهتم وسأل وأطمئن من الدولة وقسم الشرطة التابعة ليه ومن النقابة واطمنوا على البنت من باباها وبكرر تاني أنا شيلت البوست بسبب التعليقات البايخة مشلتهوش من فراغ.

وأوضحت بدرية طلبة تصريحاتها فقالت: “مقولتش تخدير كلي زي ما بتقولوا، والبوست كان واضح واللي بيدخل على الخاص عايز التفاصيل، أنا مش فاضية أقعد أشرح لكل واحد مش مصدق، براحة راحتك والغريبة بقى اللي يقولك ترند!، ترند إيه يا أبو ترند، هو أي هبد وأي كلام”.