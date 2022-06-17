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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /704972/المنضمون-الجدد-يحتفلون-بالذكرى-الرابعة-لتأسيس-التنسيقية

المنضمون الجدد يحتفلون بالذكرى الرابعة لتأسيس "التنسيقية”

دوت الخليج

وأعرب المنضمون الجدد عن اعتزازهم بتجربة التنسيقة، التي تضع كل الإمكانات لخدمة جيل طموح يؤمن بالتعدد والتنوع وصنع سياسة بمفهوم جديد في ضوء الجمهورية الجديدة.

وكان شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مبادرة «اتكلم ماتخفش.. مصر معاك»، التي دشنتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع مؤسسة «شيزلونج» المتخصصة في مجال الصحة النفسية عبر الإنترنت. وتستهدف المبادرة، تقديم خدمات الاستشارات والدعم النفسي للشباب من أبناء المصريين في الخارج.

بدأت فعاليات المبادرة، بعرض فيلم تسجيلي قصير، يوضح خطوات وإجراءات التسجيل على المنصة الإلكترونية من أجل المساعدة وتلقي العلاج. ضم وفد التنسيقية النائبة سها سعيد أمين، سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو مجلس الشيوخ. وشارك من نواب التنسيقية بمجلس النواب كل من النائب أحمد مقلد، النائبة إيمان الألفي.

كما ضم الوفد، النائب محمود فيصل القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن أعضاء التنسيقية، جهاد سيف، أحمد عبدالصمد، روحية جلال ، نيفين إسكندر، يوستينا رامى، ، مصطفى الشهابي، مهاب عثمان، ومحمد الكاشف، وآدم الطوخي.