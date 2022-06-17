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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /704970/أحمد-فوزي-الأزهر-الشريف-منارة-الوسطية-وهو-المنوط-بمواجهة-خفافيش-الظلام-ناشري-الأفكار-الإرهابية

قال النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأزهر الشريف هو منارة الوسطية وهو المنوط به مواجهة خفافيش الظلام والأشخاص الذين يعبثون بالعقول والأفكار ولاسيما أفكار الشباب من أبنائنا من الطلبة خريجي الجامعات، لافتا أنه لا يمكن مواجهة ذلك إلا بالفكر المستنير.

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تأهيل علماء لمواجهة الفكر المتطرف

وأضاف فوزي: الأزهر الشريف هو القادر علي مواجهة النماذج التي استطاعت أن تخترق عقول أبنائنا خلال السنوات الماضية، لافتا أن الدولة المصرية منذ عام 2011 ظهرت هذه الخفافيش علي سطح الأرض واستطاعت أن تضرب الوطن في مقتل في فترة حرجة من عمر الدولة المصرية، ولولا وجود القوات المسلحة والشرطة الباسلة والتي استطاعت أن تحافظ علي الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية برئاسة الدكتور يوسف عامر، لمناقشة الاقتراح برغبه المقدم منه بشأن رغبة بشأن «تأهيل علماء لمواجهة الفكر المتطرف -إفراطا وتفريطا - والتحديات المعاصرة»

وتابع عضو مجلس الشيوخ: هذا المقترح جاء في وقته وميعاده، فنحن لا نحتاج علماء غير مؤهلين، فقد عانينا من وجود أشخاص يتحدثون في أمور دينية وهم غير مختصين بها، وذلك أحدث لغط خلال السنوات السابقة؛ الأمر الذي حتم علينا أن نستثمر في علمائنا وأن نقوم بتدريبهم وتجيهزهم علي أعلي مستوي لمواجهة الأفكار الشيطانية والجماعات الإرهابية.

واستكمل فوزي: نحن في حاجة ماسة إلي علماء مؤهلين ومثقفين بأمور الوطن والأمن القومي، قادرين علي مواجهة الشائعات والفكر بالفكر، مشيدا بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب لما تقوم به من دور مثمر، مضيفا: الأكاديمية هي نتاج ثورة 30 يونيه واهتمام الرئيس السيسي بتدريب العقول المصرية من أجل مواجهة من يعبثون بأمن الوطن في جميع المجالات، فالأكاديمية الوطنية هي قادرة علي تدريب العلماء وتقفيهم.