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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /704968/ارتفاع-ضحايا-انهيار-منزل-الوايلي-لـ-6-أشخاص

استيقظ سكان حاره حسين شاهين بالظاهرعلي كارثة انهيار منزل سكني قديم مكون من ٥ طوابق، حيث هرعت فرق الانقاذ البري وبعد ساعات من جهود البحث المتواصل تم انتشال ٦ جثث من اسفل الانقاض تم نقلهم الي المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة .

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وتلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بانهيارعقار بحارة حسين شاهين بتقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر, وتبين انه مكون من ارضي و ٥ طوابق بحي الظاهر التابع لدائرة الوايلي ، علي الفور تم توجيه فرق الانقاذ البري بقيادة اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة الي مكان البلاغ.

وفيما انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الي مكان البلاغ وتابع بنفسه جهود القوات خلال انتشال سكان العقار المنهار، وأمر بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار، وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة .

ارتفاع ضحايا انهيار منزل الوايلي لـ 6 أشخاص

وعقب وقوع الانهيار فجر اليوم الجمعة ظل محافظ القاهرة علي مدار ساعات يتابع بنفسه عمليات الانقاذ ورفع الأنقاض وإخراج الضحايا مع تواجد كافة الاجهزة المعنية بموقع الحادث الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف والكهرباء والغاز وقيادات المحافظة ، حيث تم قطع المرافق عن العقار المنهار و إخلاء العقارات المجاورة له اخلائًا احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض .