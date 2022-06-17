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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /704965/سمية-الخشاب-ناس-كتيرة-محتاجة-تاكل-مكياج-عشان-تحلو-من-جوا-فيديو

نشرت الفنانة سمية الخشاب فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وظهرت فيه تأكل قطع حلوى على شكل مستحضرات تجميل، ثم وجهت رسالة لمجهول.

دوت الخليج يرصد لكم رسالة سمية الخشاب عبر مقطع فيديو لها عبر انستجرام

سمية الخشاب عبر انستجرام

وعلقت سمية الخشاب على الفيديو: “ ناس كتيرة محتاجة تاكل ميك اب عشان تحلو من جوا، ده sweets علي فكره”.

جدير بالذكر، أن حرصت الفنانة سمية الخشاب على توجيه رسالة ونصيحة جديدة لـ طلاب الثانوية العامة ولكن على طريقتها الخاصة.

رسالة سمية الخشاب وطلاب الثانوية العامة

كتبت الفنانة سمية الخشاب في تصريح خاص لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر: “ساعدوا بعض وذاكروا مع بعض”.

وتابعت: “وبلاش قلة سلكان عشان كل حاجة بالنيات”، كما أعطت عددًا من النصائح في مادة الكمياء، وبالأخص في فصل الكيمياء العضوية.

وأضافت في تغريدة أخرى عبر صفحتها: “هتلاقي أكتر حاجة داخل فيها أسهم البنزين، فانت هتبدأ في الامتحان بكربيد الكالسيوم هتنزل منه بسهم للأسيتايين، وبعدين تدخل به على البنزين، وتستلم البنزين بقى، البنزين طالع منه 6 أسهم، 4 تحت وواحد على اليمين وواحد فوق، افتكر الـ 4 اللي تحت ببنزين 80 و90 و95 وسولار”.

تويتر سمية الخشاب

واستكملت سمية الخشاب كلامها: “كده باقي سهمين، واحد فوق لـ ch3، وواحد هيكمل على اليمين اللي هو كلوروبنزين وهكذا، ليه اخترت البنزين، عشان تفتكروا في الامتحان بعدد الأسهم، وفي 41 سهم داخلين فيه، مع المذاكرة هتحفظ الشكل، حاول تفهمها بقى وكده بالطريقة دي هتقدر تفتكر على قد ما تقدر”.

وكانت آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب في الغناء هو تعاونها مع مطرب المهرجانات عمر كمال، بأغنية أوعدك التي طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ويشار أن أغنية أوعدك لـ سمية الخشاب وعمر كمال شهدت خلافًا بينهما، وأشار عمر كمال في تصريحات تليفزيونية له إلى أن سمية الخشاب لم تلتزم ببنود عقد التعاون على هذا العمل.