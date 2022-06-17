زيادة فوائد بنك الإسكندرية على الشهادات.. دوت الخليج ينشر موعد التطبيق

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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /704981/زيادة-فوائد-بنك-الإسكندرية-على-الشهادات-تحيا-مصر-ينشر-موعد-التطبيق

رفع بنك الإسكندرية الفوائد على الشهادات الإدخارية بعد قرار البنك المركزي برفع الفوائد على الإيداع والإقراض، وبالتالي يتسال عملاء بنك الإسكندرية عن نسبة الفوائد على الشهادات، بينما يرغب الكثيرون التقديم عليها، ويرصد دوت الخليج نسبة الزيادة في فوائد بنك الإسكندرية على الشهادات.

فوائد بنك الإسكندرية على الشهادات

رفع بنك الإسكندرية سعر الفائدة بنسبة 2.5% على الشهادة ذات آجال 3 سنوات للعائد الثابت على أن يتم التطبيق من الأسبوع الجاري بداية من الأسبوع المقبل من قبل موظفي عملاء بنك الإسكندرية برصد الشهادات.

بنك الإسكندرية

وصلل سعر الفائدة بعد الزيادة 12.5% سنويًا يصرف العائد شهري، و12.75% يصرف العائد ربع سنوي ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

يستفيد عملاء بنك الإسكندرية الجدد من الشهادة أو الذين انتهت آجال شهادتهم القائمة ويرغبون في إعادة تجديدها في الشهادة مرتفعة العائد أما العملاء المكتبيين في الشهادات قبل صدور الجديدة سيظلون على العائد القديم حتى إنتهاء آجالها.

قرار البنك المركزي برفع الفوائد

وقرر البنك المركزي المصري رفع الفوائد منذ شهر في ثالث اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك مايو الماضي بنسبة 2%، وذلك بعد رفعها بنسبة 1% في اجتماع استثنائي للجنة يوم 21 مارس الماضي، وهو نفس اليوم الذي طرح فيه بنكا الأهلي المصري ومصر شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.