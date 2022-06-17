انت الان تتابع تفاصيل خبر آخر أخبار مصر الآن.. انهيار عقار بالوايلي وسقوط ضحايا.. «الإسكان» تعلن تسليم أراضي المصريين بالخارج ضمن «بيت الوطن».. والحكومة توضح حقيقة اختطاف الفتيات بـ«وخزة إبرة» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /704969/آخر-أخبار-مصر-الآن-انهيار-عقار-بالوايلي-وسقوط-ضحايا-الإسكان-تعلن-تسليم-أراضي-المصريين-بالخارج-ضمن-بيت-الوطن-والحكومة-توضح-حقيقة-اختطاف-الفتيات-بـوخزة-إبرة

ينشر موقع دوت الخليج ، لقرائه، موجز أخبار اليوم الجمعة 6 يونيو، والذي شهد عدد من الأحداث أهمها انهيار عقار مكون من 5 طوابق بالوايلي أسفر عن عدد من الضحايا والإصابات، كما أصدرت الحكومة بيانًا توضح فيه حقيقة محاولات اختطاف فتيات عن طريق تخدريهن بوخزة إبرة، بالإضافة لبدء تسليم عدد من قطع أراضي المصريين بالخارج ضمن مشروع «بيت الوطن».

آخر أخبار مصر اليوم الجمعة 6 يونيو

جاء من ضمن الأخبار الصباحية، اليوم الجمعة، انهيار عقار مكون من 5 طوابق بحي الضاهر بمنطقة الوايلي، حيث تلقت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا يفيد بانهيار عقار قديم في حارة حسين شاهين، بتقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر بحي الوايلي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى منطقة الحادث؛ للبدء في أعمال رفع الأنقاض باستخدام المعدات، وبمساعدة رجال الحماية المدنية، ووصل عدد الضحايا إلى 5 أشخاص ومازال البحث جارٍ عن باقي ساكني العقار تحت الركام.

أخبار مصر اليوم

ومن ضمن أهم أخبار مصر الآن، نفي الحكومة شائعة محاولات خطف فتيات في المواصلات العامة ومترو الأنفاق، عن طريق تخدريهن بوخزة إبرة، حيث أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة، وأنه لم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع خطف مماثلة.

آخر الأخبار الصباحية في مصر

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 3/7/2022، وحتى يوم الأربعاء الموافق 6/7/2022، في تسليم عددٍ من قطع أراضي المصريين بالخارج السابق حجزها بمشروع بيت الوطن بالمنطقة " ZONE F " بالـ 2600 فدان بمدينة العبور الجديدة.

كما أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه تم تعيين 547 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 14 "قادرون باختلاف"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 2025 راغب عمل، منهم 19 قادرون باختلاف، فضلًا عن توفير 46 فرصة عمل، بالإضافة لاستخراج 1480 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة، وتلقي 14 شكوى عمالية، تم تسوية شكوتين منها، وإحالة 9 منها للقضاء، وشكوى لجهات أخرى.

أخبار مصر الآن

كما ينشر موقع دوت الخليج، أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم للمستهلكين، والتي سجلت كالتالي: سعر طن حديد التسليح في شركة عز 18170 جنيهًا، تسليم أرض المصنع. - سعر طن حديد التسليح في شركة بشاي 18070 جنيهًا، تسليم أرض المصنع. - سعر طن حديد التسليح في شركة العشري 18000 جنيه، تسليم أرض المصنع. - سعر حديد التسليح في شركة مصر ستيل 18000 جنيه، تسليم أرض المصنع. - سعر طن حديد التسليح في شركة الداخلية 18170 جنيهًا، تسليم أرض المصنع. - سعر طن حديد التسليح في شركة العتال 18000 جنيه، تسليم أرض المصنع. - سعر طن حديد التسليح في شركة المصريين 18070 جنيهًا، تسليم أرض المصنع. - سعر طن حديد التسليح في شركة الجيوشي 18000 جنيه، تسليم أرض المصنع. - سعر طن حديد التسليح في شركة المراكبي 18070 جنيهًا، تسليم أرض المصنع.

أما أسعار الأسمنت: سجل سعر الأسمنت المسلح من شركة النصر 1230 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، وشركة قنا 1220 جنيهًا للطن، ومن شركة العسكري 1205 جنيهات للطن، وشركة السويدي 1280 جنيهًا للطن، وشركة المخصوص 1230 جنيهًا للطن.