جديد حادث عقار الوايلى المنهار: استخراج الجثة السادسة والأخيرة من تحت الركام

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 02:23 مساءً - استخرج رجال الإنقاذ البرى التابع للإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة، بقيادة اللواء انتصار منصور مدير الإدارة، الجثة الأخيرة من أسفل ركام منزل منهار مكون من 5 طوابق بمنطقة الوايلى، وسط تواجد قيادات من مديرية أمن القاهرة ومسئولى المحافظة، للإشراف على عمليات استخراج أى أشخاص أو رفع ركام العقار المنهار، وقامت سيارة الإسعاف بنقلها إلى المشرحة، ليرتفع عدد المتوفين إلى 6، ويتم استخراج جميع المتواجدين أسفل ركام العقار.

وتتمركز 5 سيارات إسعاف في محيط العقار المنهار بـ(1) حارة حسين شاهين بتقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر بحى الوايلى، تحسبا للعثور عن ناجين من أسفل العقار المنهار.

وكانت غرفة العمليات المركزية قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضى و 5 طوابق، وعلى الفور تم قطع المرافق عن العقار المنهار وإخلاء العقارات المجاورة له اخلائًا احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض.