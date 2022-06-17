غدا.. أول ملتقى توظيف لـ «القادرون باختلاف» فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - يبدأ غدا السبت عقد أول ملتقى توظيف سنوى يساهم فى القضاء على بطالة الـ "القادرون باختلاف" تحت عنوان "خطوة"، بالتعاون مع مؤسسة "حلم"، بمحافظة القاهرة فى المبنى اليونانى (الجريك كامبس) بوسط البلد، وبدعم منGoogle.org وبرعاية وزارتى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى.





وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان - فى تصريحات اليوم الجمعة - إن الملتقى يساهم فى القضاء على بطالة الأشخاص أصحاب الهمم والعزيمة من خلال توفير فرص عمل لهم لتحقيق الاستقلال المادى، ويتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة لدمج الأشخاص من هذه الفئة فى جميع جوانب الحياة.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن الملتقى يوفر 400 فرصة عمل لـ "القادرون بإختلاف" من الخريجين الباحثين عن فرص عمل، ويشارك فيه نحو 30 من كبرى الشركات العاملة بالسوق المصرية، وتوفر فرص للعمل بمرتبات تبدأ من 2400 بجانب امتيازات مختلفة بحسب الشركة ونوع العمل والإعاقة.

وأوضح الوزير أن مؤسسة حلم تنفذ تدريب متنوع لذوى القدرات من الفئة الممتازة من خريجى الجامعات من خلال منحة SEED وتوفر فرص عمل مباشرة لكل خريجى هذه المنحة، مما يتيح لنا استهداف تدريب هذه الفئة فى بعض المحافظات التى نجد فيها بعض الصعوبات وتوظيفهم وتدريبهم وتشجيعهم.

ومن المقرر أن يستقبل الملتقى أكثر من 1000 باحث عن عمل من ذوى الإعاقة، حيث يتم عقد مجموعة من ورش العمل خلال الملتقى تهدف لرفع كفاءة الشركات فى التعامل مع الـ "القادرون باختلاف"، وكيفية دمجهم والاستفادة من قدراتهم بالطريقة المثلى.

وطلبت مؤسسة "حلم" التعاون مع وزارة القوى العاملة فى مبادرة "مصر بكم أجمل" وتقديم أطر للتعاون حسب رغبتنا، ويشارك فى الملتقى مجموعة متنوعة من مقدمى الخدمات المختلفة للأشخاص ذوى الإعاقة بما فى ذلك توفير أدوات المساعدة والرياضة والفنون والمسرح.

كما يوفر الملتقى خطوة للأشخاص ذوى الإعاقة للحصول على تدريب وورش عمل لتأهيلهم لسوق العمل مثل برنامج منحة SEED المقدمة من قبل "حلم" بالشراكة مع دروسوس، كما يأتى الملتقى برعاية شركة راية بدعم من دروسوس شريك حلم فى الدمج والراعى الإعلامى الرسمى سكوب إمباير.

وقال الوزير إنه على الراغبين فى التسجيل من الـ "القادرون بإختلاف" لحضور الملتقى الدخول على اللينك التالى من هنا