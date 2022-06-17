الأرصاد تكشف الظواهر الجوية وحالة الطقس غدا (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون غدا السبت حالة الطقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية مائلة للحرارة على السواحل الغربية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف على السواحل الشمالية، ونشاط رياح ومشمس على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 34 23

الاسكندرية 29 21

وادى النطرون 34 23

طنطا 34 23

شبين الكوم 34 23

دمنهور 32 22

بلطيم 28 21

مطروح 27 21

السلوم 29 21

سيوة 35 20

بورسعيد 29 21

دمياط 29 22

الزقازيق 34 23

المنصورة 34 23

الاسماعيلية 35 23

السويس 34 23

العريش 31 22

رفح 30 21

رأس سدر 36 24

نخل 34 19

نويبع 37 25

طابا 36 25

كاترين 30 18

الطور 36 25

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 37 26

مرسى علم 38 26

الفيوم 35 24

بنى سويف 35 24

المنيا 36 24

أسيوط 36 24

سوهاج 37 25

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 40 27

ادفو 41 27

أبوسمبل 40 28

الوادى الجديد 39 26

شلاتين 36 25

ابو رماد 35 25

حلايب 33 27

رأس حدربة 32 28