ترشيد الاستهلاك.. الكنيسة تقود مبادرة للتوعية بطرق تدبير المنزل

جدة - نرمين السيد - أطلقت لجنة المرأة المنبثقة عن لجنة الأسرة بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مبادرة جديدة بعنوان "اِجمَعُوا الكِسَرَ" لتوعية السيدات وربات البيوت بطرق تدبير البيت فى ظل ارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية الحادثة فى العالم كله الآن.





وأعلنت اللجنة، عن تنظيمها لقاء أسبوعيا يبث من خلال صفحتها على "فيس بوك" عن مفاهيم تتعلق بالتدبير، بدءًا من الجمعة المقبل الموافق 24 يونيو الجارى فى الثامنة مساءً. تتضمن اللقاءات طرح موضوعات حول كيفية ترشيد الاستهلاك فى ظل الأزمة المالية العالمية والحكمة فى التعامل مع المال وأهمية الادخار.

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