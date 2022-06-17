وزيرة البيئة: تخصيص يوم بمؤتمر المناخ لدعم إزالة الكربون من قطاع البترول

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر تحرص على جعل مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP-27)، مؤتمرا للتنفيذ، كما قامت بالعديد من الإجراءات منها العمل على تحديث المساهمات المحددة وطنيا والتى تتضمن جزءا كبيرا يخص قطاع البترول والطاقة،





وأضافت وزيرة البيئة أنه سيتم تخصيص يوما خلال المؤتمر "لإزالة الكربون" من العمليات الخاصة بقطاع البترول، حيث يهدف هذا اليوم إلى مناقشة السياسات والتكنولوجيات والتمويل المطلوب لبدء حوار لخفض الكربون فى قطاع البترول وكذلك فى الصناعات الثقيلة مثل الاسمنت والحديد والصلب.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى المائدة المستديرة حول القيادة الاستراتيجية للطاقة والدور المحورى الذى تلعبه منطقة شرق المتوسط فى دعم ديناميكيات العرض والطلب العالمية، الذى عقد على هامش الاجتماع الوزارى السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط ​​(EMGF)، الذى تستضيفه مصر.

وقالت فؤاد إن مؤتمر المناخ مؤتمر شمولى الهدف منه دعم والاستماع إلى وجهات نظر شركات القطاع الخاص فى كيفية تحقيق التوازن بين التنمية وتوفير الطاقة والتحول الأخضر النظيف إلى تكنولوجيات تساعد على الحد من انبعاثات تغير المناخ.

و أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بالمشاركة فى هذا الحوار الاستراتيجى الريادى الهام، موجهة الشكر لوزير البترول على إتاحة الفرصة لسماع الآراء والمقترحات من كبرى شركات الطاقة فى العالم، مؤكدة أنه فى الوقت الذى يعقد فيه هذا المنتدى يواجه العالم تحديا كبيرا وهو التحول الأخضر فى مجال الطاقة، خاصة فى ظل أزمة التغيرات المناخية التى تتزايد كل يوم، بالإضافة إلى معاناة العالم من أزمة الطاقة.

وأشارت وزيرة البيئة، خلال الإجتماع، إلى توقيع إتفاق باريس عام 2015 الذى يمثل عنق الزجاجة فى استخدام الطاقة، حيث كان هناك جدلا واسعا حول جدواها الإقتصادية وإمكانية الاستثمار فيها من خلال البنوك، ثم جاء مؤتمر جلاسكو عام 2021 و2022 ليؤكد على الجدوى الاقتصادية للطاقة المتجددة، وعلى إمكانية الاستثمار فيها.

وأوضحت الوزيرة أن هناك تحديا أخر هام وهو أرتفاع تكنولوجيا الأسعار الخاصة بإزالة الكربون عن العمليات الخاصة بقطاع البترول، والعمل على توفير التمويل اللازم فى هذا الشأن.

وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة وجود أهداف محددة فى مجال إزالة الكربون، والعمل على صياغة ورقة عمل توضح التكنولوجيات والدراسات وتكلفة هذه التكنولوجيا وكيف سيتم نقل هذه التكنولوحيا للدول النامية ومتى سيتم نقلها، موضحة أن الطريق الى مؤتمر المناخ COP27 ليس سهلا ويعتمد على مجهودات مشتركة من جميع الأطراف لكى نثبت للأجيال القادمة أننا على قدر المسؤولية.

وشددت فؤاد على ضرورة العمل سويا على جذب الاستثمارات فى مجالات إزالة الكربون من خلال إستخدام تكنولوجيات رخيصة الثمن يمكن تمويلها من خلال البنوك بحيث تكون ذات جدوى اقتصادية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الأيام غير الرسمية التى سيشملها مؤتمر المناخ القادم، التى ستتضمن أيام حول تمويل المناخ، التكيف والزراعة، العلم والتكنولوجيا، الطاقة، خفض الكربون، المرأة، الشباب، الطبيعة والتنوع البيولوجى.