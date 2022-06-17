تعيين 6 أساتذة مساعدين جدد بكليات جامعة أسيوط

جدة - نرمين السيد - وقرر مجلس جامعة أسيوط إنه فى كلية الخدمة الاجتماعية يتم تعيين 3 أساتذة مساعدين وهم الدكتورة أسماء جمال عبد اللاه أبوزيد والدكتورعلاء صلاح فوزى كيلانى بقسم خدمة الجماعة، والدكتور جابر فوزى محمد حسن بقسم مجالات الخدمة الاجتماعية بالكلية. كما شملت القرارات فى كلية الصيدلة الموافقة على تعيين الدكتورة نسمة مصطفى محمد كمال محمد بقسم العقاقير بالكلية، وفى كلية العلوم تعيين الدكتورة سارة صلاح عبد الحكيم عبد الرحيم بقسم علم الحيوان والحشرات إلى جانب تعيين الدكتورة مروة طلعت كامل رفعت بقسم الفاكهة بكلية الزراعة.

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