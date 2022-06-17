تفاصيل الاستراتيجية المصرية لتحقيق الأمن الغذائى (فيديو جراف)

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الإطار عملت "الاستراتيجية المصرية لتحقيق الأمن الغذائى" على استنباط أصناف عالية الإنتاجية وتطبيق ممارسات زراعية حديثة، وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتدعيم الصحة النباتية والحيوانية. وتهدف الاستراتيجية لدعم القطاع الزراعى بزيادة الاستثمارات والتوسع فى الزراعات المحمية، وتدعيم أنشطة الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى وتغيير الأنماط الاستهلاكية. ومن أهم المشروعات التى تم افتتاحها ضمن الاستراتجية، مشروع "الدلتا الجديدة" العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، وتوشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان وتنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان.

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