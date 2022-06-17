«ناشيونال إنترست»: مصر بقيادة السيسى أصبحت صوت إفريقيا 

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الدولة المصرية تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، أظهرت المزيد من المرونة من حيث التوافق فى العلاقات مع إفريقيا والاستثمار بقوة وبشكل ملحوظ فى دول القارة الإفريقية.





وأضافت الصحيفة، أن مصر فى عهد الرئيس السيسى، أطلقت حتى الآن العديد من المشروعات والاستثمارات فى مجالات البنية التحتية والتحول الرقمى والاتفاقيات العسكرية، والتنمية الاقتصادية القائمة على التكنولوجيا. وأوضحت فى تقرير لها، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دشن على مدى السنوات الماضية، منذ توليه مقاليد السلطة فى مصر، عودة قوية إلى إفريقيا، ما أسهم فى تعظيم وترسيخ دور مصر الريادى واستعادة نفوذها ومكانتها الدبلوماسية فى القارة السمراء، وتحقيق طفرة كبيرة فى العلاقات مع دول القارة الأم، حتى باتت مصر الآن هى صوت إفريقيا فى الساحة الدولية والعالمية. وبينت أن التوجه نحو إفريقيا والعودة إلى الانخراط بفاعلية فى قضايا القارة وتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة، أصبح يمثل منظورا ثابتا لسياسة مصر الخارجية فى عهد الرئيس السيسى، وفى مقدمة اهتمامات القيادة السياسية الحالية.

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