افتتاح مشروعات وتنظيم ندوات.. حصاد الزراعة فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وسلط الإنفوجراف الضوء على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشروعات الإنتاج الحيوانى، والألبان، والمجازر الآلية، فى مجمع إنتاج الألبان المتكامل بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، كما استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى جهود تنمية الثروة الحيوانية أمام الرئيس خلال الافتتاح.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، حيث تناول الاجتماع متابعة مستجدات عدد من المشروعات القومية بقطاعات الأمن الغذائى على مستوى الجمهورية.



وبحث القصير مع محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، سبل دعم المشروعات الزراعية بالمحافظة، وكذلك الموقف التنفيذى لمشروع "حياة كريمة"، كما شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون مشترك فى مجال تحسين سلالات الثروة الحيوانية بين الوزارة والبنك الزراعى المصرى وإحدى الشركات.

كما بحث وزير الزراعة مع مريم الكعبى سفيرة الإمارات لدى مصر، والوفد المرافق لها، آفاق التعاون بين البلدين فى مجال الاستثمار الزراعى، وذلك بحضور الدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وعدد من قيادات الوزارة والسفارة الإماراتية بالقاهرة.

كما باشر وزير الزراعة عمله من مقر الوزارة الجديد بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى إطار الاستعدادات للانتقال للعمل بالعاصمة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، كما تفقد الوزير مبنى الوزارة ومكاتب القيادات وموظفى الوزارة، واطلع على كافة التجهيزات المتوفرة، وتابع منظومة البنية التحتية التكنولوجية بمقر الوزارة.



وأعلنت وزارة الزراعة عن تجاوز صادرات مصر الزراعية 3.5 مليون طن من أول يناير حتى منتصف شهر يونيو الجارى، كما واصل وفد الوزارة المكون الدكتور حسن الفولى رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والدكتور أنور عيسى والمهندس سيد عبدالمنعم رئيسا الإدارة المركزية للتعاون والائتمان الزراعى، زياراتهم الميدانية للمحافظات المختلفة، لمتابعة عمليات توريد القمح والتيسير على المزارعين فى هذا الشأن، حيث تم عقد لقائين موسعين، حضره مديرى مديريتى الزراعة والاصلاح الزراعى بمحافظة البحيرة ومسئولى المديريتين، حيث تم متابعة الموقف التنفيذى لتوريد القمح وسبل زيادة نسب التوريد.



كما تفقد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عمليات توريد محصول البنجر إلى مصانع السكر، بمحافظة كفر الشيخ.

وتفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة محطة الحرير الطبيعى والنحل بالقناطر الخيرية والتى تقع على مساحة فدان وبها غرف لحل شرانق الحرير ومعامل تربية ديدان الحرير ويضم المبنى منحل لخلايا نحل العسل، وشملت الجولة أيضا زيارة محطة الساحل والتى تبلغ مساحتها 5 أفدنة لزراعة جميع أشجار التوت اللازمة لصناعة الحرير.



ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنفوجرافا بمناسبة العيد القومى لمحافظة المنوفية، بعنوان "المنوفية".. السياحة الريفية والتنمية بين فرعى النيل"، كما أعلنت الفرق البحثية بمركز بحوث الصحراء البدء فى تنفيذ الأنشطة الخاصة بدمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم فى المجالات الزراعية والتنموية بمنطقة وادى فيران، وذلك من خلال تنفيذ عدد من القوافل البيطرية والإرشادية.

ونظمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية 451 ندوة إرشادية على مستوى الجمهورية لتشجيع المزارعين والمربين على إنشاء مراكز تجميع الألبان، كما نظم معهد بحوث وقاية النباتات بالتعاون مع مديرية الزراعة بالوادى الجديد دورة تدريبية بمركز موط خلال الفترة من 12 إلى 16 يونيو الجارى تحت عنوان "إنتاج الحرير الطبيعى".



واستعرض معهد بحوث أمراض النباتات ملخصا بأهم أنشطة المعهد خلال شهر مايو الماضى، والتى تمثلت فى الأنشطة البحثية والإنتاجية والإرشادية المختلفة، فضلا عن متابعة الحالة المرضية للمحاصيل المختلفة على مستوى الجمهورية، كما بدأ الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى فى توزيع 450 مشروعا من مشروعات تربية الأغنام فى محافظة شمال سيناء، حيث تحصل كل مستفيدة على عدد اثنتين من إناث الماعز الشامى مؤمن عليها لصالح المستفيد وحاصلة على جميع التحصينات السيادية وكمية من العلف تكفى لمدة ستة اشهر.

كما أعلن رئيس قطاع الزراعة الآلية والمدير التنفيذى لمشروع غرب غرب المنيا عن بدء موسم حصاد البنجر فى المشروع حيث تم زراعة 6 آلاف فدان هذا العام، وجارى توريد المحصول إلى مصنعى السكر فى الفيوم والمنيا.