محافظ أسيوط: استكمال تأهيل وتبطين 1135 كم بـ 74 ترعة

جدة - نرمين السيد - أكد عصام سعد محافظ أسيوط إن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من تبطين وتأهيل الترع بنطاق المحافظة ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والذى يعد واحدا من أهم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى الوقت الحالى.





وأوضح محافظ أسيوط فى بيان اليوم الجمعة، إنه يجرى تبطين وتأهيل 1135 كم من الترع بنطاق المحافظة بعدد 74 ترعة بمختلف المراكز والقرى، لافتا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى بأطوال 285 كم تحت إشراف مباشر من مديرية الرى لضمان جودة تنفيذ الأعمال وفقا للاشتراطات الفنية فضلا عن تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتى تستهدف تبطين ترع بأطوال 850 كيلو تبدأ من يوليو 2022 وتنتهى فى 2025 لمدة 3 سنوات بتكلفة 2.5 مليار جنيه معلنا تذليل كل العقبات لاستكمال الأعمال وفقا للاشتراطات الفنية.

وأكد المحافظ أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع لما يمثله من نقلة حضارية لتقليل الفاقد من المياه وضمان وصولها لنهاية المصارف دون عوائق وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع وحماية جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين موجها بالمتابعة المستمرة للمشروع بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الرى وتذليل المعوقات التى قد تطرأ على أعمال التنفيذ مشددا على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

من جانبه، أوضح عمر سيف النصر مدير عام رى أسيوط إنه يجرى العمل على تأهيل وتبيطن الترع على مستوى المحافظة بالقرى والنجوع للحفاظ على المياه وترشيد الفاقد وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع بالكميات المناسبة لرى المساحات المقررة، لافتا إلى متابعته المستمرة للأعمال تنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط حيث تم المرور وتفقد أعمال تأهيل وتبطين ترعة جنابيه أولاد إلياس وترعة اللبان وترعه الدير وترعة أبو خرص بنطاق تفتيش قبلى وذلك بإشراف ومتابعة هندسة رى صدفا وجار متابعة باقى الأعمال بمختلف المراكز لدفع العمل بها للانتهاء منها وتحقيق المستهدف بتقليل الفاقد من الموارد المائية.