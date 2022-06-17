أسعار الطماطم والخضروات في مصر اليوم

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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - أسعار الطماطم اليوم الجمعة 17-6-2022، شهدت ارتفاعَا جديدًا في الأسواق وسوق العبور، وتزايدت معدلات البحث عن سعر الطماطم اليوم، باعتبارها من أهم الخضروات التي يحتاجها المواطن، وتصدرت أسعار الطماطم اليوم محركات البحث المختلفة.

وينشر دوت الخليج أسعار الطماطم اليوم، وسعر الطماطم في سوق العبور، بالإضافة لأسعار الفاكهة والخضروات الأخرى.

أسعار الطماطم اليوم في سوق العبور

تراوحت أسعار الطماطم اليوم الجمعة 17- 6-2022، بين 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه، وأوضح التجار بسوق العبور أن سعر عداية الطماطم تراوح بين 50 جنيهًا إلى 70 جنيهًا.

أسعار الخضروات اليوم

شهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 17-6-2022، في سوق التجزئة، تذبذبًا في الأسعار، حيث تراوح سعر الباذنجان الأبيض 7 جنيهات، والخيار 15 جنيهات، والباذنجان الملون 8 جنيهات، والبصل 4 جنيهات، والبطاطس 5 جنيهات.

أسعار الطماطم والخضروات في سوق العبور

وارتفعت أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الجمعة 17-6-2022، حيث بلغ سعر الفلفل البلدي 3 جنيهات للكيلو، والليمون 8 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات، والبطاطا الحلوة 5 جنيهات، والبسلة 12 جنيهًا، والفلفل الألوان 16 جنيهات، والباذنجان الأبيض من 2 جنيه إلى 7 جنيهات.

سعر الخضار اليوم في مصر

وسجل سعر الباذنجان العروس 7 جنيهات، والجزر 7 جنيهات، والملوخية 8 جنيهات للكيلو، والليمون 14 جنيهًا إلى 30 جنيهًا، والبامية تراوحت من 12 جنيهًا إلى 25 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في مصر

سجل سعر العنب الأحمر 15 جنيهًا، والعني الأخضر من 8 جنيهات إلى 12 جنيهًا، والموز البلدي من 6.5 إلى 12 جنيه، والمشمش 15 جنيهًا.

أما التفاح الأحمر سجل 15 جنيهًا، وتراوح سعر التفاح الأخضر من 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا، والتفاح البلدي 10 جنيهات، والكاكا 15 جنيهًا، والكيوي 30 جنيهًا، والخوخ من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات، والكمثرى 35 جنيهًا، والكنتالوب من 6.5 إلى 8 جنيهات، والشمام 8 جنيهات.