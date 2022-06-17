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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /704966/أول-تحرك-برلماني-بعد-انهيارعقار-مكون-من-٥-أدوار-بحي-الوايلى-فى-القاهرة

مقدم من نائبة التنسيقية..

تقدمت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن انهيار عقار مكون من ٥ أدوار بحي الوايلى بمحافظة القاهرة.

دوت الخليج

نائبة التنسيقية تتقدم ببيان عاجل بعد انهيار عقار مكون من ٥ أدوار بحي الوايلى

وقالت وكيل اتصالات النواب، فى البيان المقدم منها، “ أن انهيار العقارات القديمة أمر أصبح في غاية الخطورة تحصد كل يوم أرواح لا ذنب لها وتكون هي ثمار حالة غياب الرقابة وتفشي فساد المحليات، مضيفة” نستيقظ كل يوم على خبر جديد عن انهيار عقار جديد بخاصة داخل محافظة القاهرة، خبر يحمل في طياته خراب عشرات من الأسر وتشريد أطفال وموت لايفرق مابين شاب ورجل وطفل وامرأة، موت يحصد كل من يراه ليصبح المثل "موت وخراب ديار" عنوان للفترة الحالية”.

وأكدت النائبة مرثا محروس، أن ماحدث صباح يوم الجمعة الموافق ١٧ يونية ٢٠٢٢، حينما استيقظنا على خبر انهار عقار مكون من 5 أدوار، كائن ب 1 حارة حسين شاهين من طور سيناء بحى الوايلى، شمال القاهرة ،العقار ذات طراز معمارى وكان صدر له قرار ترميم ولم ينفذ، في غياب تام من متابعة ومراقبة العقارات الخطرة الايلة للسقوط ليسفر لنا عن احتجاز ٩ أشخاص تحت الأنقاض”.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن داخل محافظة القاهرة لدينا الكثير من العقارات التي تمثل خطرا كبيرا لايمكن توقع خسائره وذلك في غياب تام من متابعة الأمر ورقابته وإيجاد حلول مناسبة قد تكون هي آخر امل في إنقاذ أرواح - لا ذنب لها- من الموت”.