انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير الأوقاف يفتتح مسجد عمر بن عبد العزيز بسمنود حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /704964/وزير-الأوقاف-يفتتح-مسجد-عمر-بن-عبد-العزيز-بسمنود

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يرافقه المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مسجد عمر بن عبد العزيز بقرية الناصرية بمركز سمنود.

دوت الخليج

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، النائب عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

وأدى وزير الأوقاف والحاضرون صلاة الجمعة عقب افتتاح المسجد وألقى خطبة الجمعة الشيخ نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف، ثم تفقد الوزير المسجد وملحقاته.

لقاء مع عدد من الأئمة ورجال الدعوة الإسلامية

وكان وزير الأوقاف قد عقد صباح اليوم لقاء مع عدد من الأئمة ورجال الدعوة الإسلامية بالمحافظة، و شدد وزير الأوقاف على ضرورة استمرار الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرا إلى الدور الهام للأئمة في جعل المساجد مناراه حقيقية يتم بها تنفيذ مختلف الأنشطة، كما أشار إلى أن محافظة الغربية بها أكثر من 300 مسجد مشاركين في البرنامج الخاص بالأئمة حتى لا تكون قرية أو مدينة أو منطقه لا يوجد بها مسجد.

مديرية التضامن الأجتماعي

كما قام محافظ الغربية والوزراء بتوزيع 3 سيارات تحتوي على 3 أطنان من اللحوم هدية مقدمة من وزارة الأوقاف لتوزيعها على 3000 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بالتنسيق بين مديريتي الاوقاف والتضامن الإجتماعي.

وأشاد المحافظ، بدور أئمة الأوقاف في نشر الفكر الوسطى وتعاليم الدين السمحة.

محافظ الغربية يستقبل وزراء الأوقاف والزراعة والمجالس النيابية

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بمكتبه، صباح اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، وذلك في مستهل زيارة لافتتاح مسجد عمر بن عبد العزيز بقرية الناصرية بمركز سمنود.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والنائب عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والعميد محمد منصور المستشار العسكري.