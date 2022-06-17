لـ «تجاوزالتداعيات السلبية لجائحة كورونا»..البرلمان يناقش الموافقة على اتفاق بـ 373 مليون دولار

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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /704961/لـ-تجاوزالتداعيات-السلبية-لجائحة-كوروناالبرلمان-يناقش-الموافقة-على-اتفاق-بـ-373-مليون-دولار

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 198 لسنة 2022، بشأن الموافقة علي اتفاق عقد قرض تعويضي بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بمبلغ 7.87 مليون دينار عربي حسابي المعادل لحوالي مبلغ 373 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تجاوز التداعيات والاثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا، والموقع بتاريخ 2022/1/26.

دوت الخليج

البرلمان يناقش الموافقة على اتفاق بـ 373 مليون دولار

ويهدف اتفاق القرض المعروض إلى تعزيز جهود الحكومة المصرية في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كوفيـد -١٩ ؛ وذلك في إطار المساعي المستمرة التي يبذلها البنك المركزي المصري لتجاوز تلك التداعيات، وتوفير الموارد المالية من النقد الأجنبي اللازمة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة ، ولدعم الموقف الكلي لميزان المدفوعات المصري وإصلاح أية اختلالات فيه.

رأى اللجنة المشتركة

رأت اللجنة المشتركة أن الاتفاق المعروض يعمل على تجاوز تداعيات وباء " كوفيد -۱۹ "، وتوفير الموارد المالية بالنقد الأجنبي اللازمة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة وتعزيز جهود الحكومة المصرية في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة " كوفيد -19 " ، ولا شك أن ذلك كله يعمل على تدعيم الاقتصاد المصري من خلال إصلاح أية اختلالات توجد في ميزان المدفوعات المصري .

" ووافقت اللجنة على اتفاق عقد قرض تعويضي بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بمبلغ ۸۷ ٫ ۷ مليون دينار عربي حسابي المعادل لحوالي مبلغ ٣٧٣ مليون دولار أمريكي ، للمساهمة في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا والموقع بتاريخ ۲۰۲۲/١/٢٦ وذلك مع التحفظ بشرط التصديق " .