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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /704960/بالخطوات-طريقة-الاستعلام-عن-طلب-إحلال-السيارات-الملاكي-2022

تزايدت عمليات البحث من قبل المواطنين خلال الآونة الأخيرة، لمعرفة طريق الاستعلام عن طلب إحلال السيارات الملاكي، وذلك بعد قيام الحكومة بطرح مبادرة إحلال السيارات التي تعمل بالوقود؛ لتعمل بالغاز الطبيعي، والتي تتضمن الاستراتيجية تعريفة جمركية جديدة لتيسير الإفراج عن مكونات السيارات، وأيضًا إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يكون مسؤولًا عن تعويض الصناعة.

طريقة الاستعلام عن طلب إحلال السيارات الملاكي 2022

وينشر موقع دوت الخليج طريقة الاستعلام عن طلب إحلال السيارات الملاكي، والتي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة، حيث يمكن للمواطنين التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل طلب إحلال السيارة، وذلك من خلال الرابط التالي.

مستندات الاستعلام عن طلب إحلال السيارات الملاكي

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن. - - مستندات اثبات محل الإقامة لكلا من المستفيد والضامن لمبادرة إحلال السيارات (عقد إيجار / تميلك محل الإقامة، إيصال كهرباء أو تليفون او مياه حديث لم يمر عليه أكثر من ثلاثة شهور). - - برينت من التأمينات الاجتماعية موضح بها أن المستفيد مؤمن عليه كسائق أو صاحب عمل (سيارة). - - صحيفة حالة جنائية حديثة لم يمر عليها أكثر من شهر. - - شهادة صادرة من مصلحة الضرائب التابع لها المستفيد تفيد أنه ليس له أي ملف ضريبي أو عدم وجود مستحقات ضريبية واجبة الأداء. - - رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها في مبادرة إحلال السيارات.

شروط الانضمام لمبادرة إحلال السيارات

هناك 3 شروط للانضام لمبادرة إحلال السيارات، جاءت كالتالي:

- أن المشارك يمتلك سيارة - يكون مر عليها 20 سنة - رخصتها سارية والسيارة تعمل

شــروط التمويل مبادرة إحلال السيارات

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة وألا يزيد عن 55 سنة.

- أن يكون المتقدم لمبادرة إحلال السيارات حاصل على رخصة قيادة مهنية سارية من الدرجة الثالثة كحد أدنى.

- التزام المتقدم بتقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- ألا يكون قد صدرت ضده حكم في جناية أو جريمة أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ان يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا لشروط السداد.

- ألا يتعاطى المتقدمين لأية مواد مخدرة من أي نوع وذلك من خلال توقيع كشف طبي عليه بمعرفة الجهة التي تحددها وزارة الصحة.

- فترة السداد تصل إلى 120 شهر متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 شهور.