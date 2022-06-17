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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /704959/أماكن-القوافل-الطبية-لوزارة-الصحة-في-مصر-اليوم-الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 4 قوافل طبية للكشف والعلاج المجاني على المواطنين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، التي تستهدف تقديم الخدمات العلاجية للأسر الأكثر احتياجًا بالمناطق النائية التي تعاني من نقص الخدمات الطبية.

وينشر موقع دوت الخليج أماكن القوافل الطبية، للكشف والعلاج المجاني للمواطنين.

القوافل الطبية لوزارة الصحة

وأوضحت وزارة الصحة، في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تقديم خدماتها العلاجية للمواطنين في 4 محافظات، على مدار يومي 17 و18 يونيو، للكشف والعلاج المجاني تحت شعار «100 مليون صحة».

التخصصات الطبية بالقوافل الطبية

وتضم القوافل الطبية التي تطلقها وزارة الصحة، عدة تخصصات طبية تغطي كافة المجالات؛ للكشف والعلاج المجاني للمواطنين في التخصصات التالية: «نساء ولادة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل - خدمات تنظيم الأسرة».

أماكن القوافل الطبية في مصر

وتنطلق القوافل الطبية بالمحافظات في مصر في 4 محافظات هم: «الجيزة - الغربية - الدقهلية - جنوب سيناء»، حيث تتواجد في عدة مناطق داخل كل محافظة كالتالي:

1- وادي الطرفة مركز سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.

2- الرقة الغربية حي جنوب العياط بمحافظة الجيزة.

3- الشهيدي مركز المحلة أول بمحافظة الغربية.

4- الأمل مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ160 ألفا و943 مواطنا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ160 ألفا و943 مواطنا، من خلال 138 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال الشهر الماضي، كما تم إجراء 26 ألف و763 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 34 ألف و306 ندوة تثقيفية، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 1931 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.