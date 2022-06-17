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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /704958/شرطة-التموين-تعلن-ضبط- 1505-قضية-تموينية-متنوعة-خلال-24-ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

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وأسفرت الجهود عن ضبط (1505) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضية حجب سلع غذائية, وكذا عدد (625) قضية فى مجال مخالفات المخابز, بمحافظة القليوبية.

وضبط قائد سيارة حال سيرها بمحافظة الفيوم محملة بكمية قدرها (9 طن سكر تموينى) مخصص ربطاً على البطاقات التموينية محظور تداوله خارج منظومة الدعم, وضبط (9,25 طن أسمدة زراعية مدعمة) محظور تداولها خار الجمعيات الزراعية بمحافظة كفر الشيخ.

وأيضا ضبط 1,07 طن "مقطعات دواجن – مصنعات لحوم" بدونمستندات مجهولة المصدرويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى بحوزة "المديرين المسئولين عن ثلاث مطاعم" بمحافظة القاهرة, و1,2طن أسماك مجمدة معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك بمحافظة الشرقية,وضبط (4 طن دقيق أبيض) بدون مستندات مجهول المصدر، بمحافظة الشرقية,و15 طن مواد خام "مستلزمات إنتاج معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر بحوزة (مالك مصنع لإنتاج أدوات المائدة البلاستيكية) بمحافظة المنوفية.

شرطة التموين تعلن ضبط 1505 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

وضبط "4,853 طن أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة الغربية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (12) قضية بمضبوطات بلغت (59,780 طن أقماح محلية), وضبط عدد (12) قضية بمضبوطات بلغت (359 قطعة "56 قطعة صوتية – 103 قطعة ضوئية – 200ملصق").