النواب يناقش الموافقة على قرار جمهوري باتفاقية دولية لزيادة إنتاجية صغار المزارعين..الأسبوع المقبل

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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /704957/النواب-يناقش-الموافقة-على-قرار-جمهوري-باتفاقية-دولية-لزيادة-إنتاجية-صغار-المزارعينالأسبوع-المقبل

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم 203 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول“أرضى”، الموقع فى القاهرة 29\9\2021 لدراسة وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

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قرار جمهوري باتفاقية دولية لزيادة إنتاجية صغار المزارعين

ويهدف الاتفاق المعروض إلى إتاحة تمويل لدعم منحة المساعدة بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية بنحو 4,500 مليون دولار أمريكي كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليبلغ إجمالي منحة المساعدة بمقتضى الاتفاق المعروض نحو ۷۷,۰۹۸ مليون دولار أمريكي وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف منحة المساعدة المتمثلة في زيادة دخول صغار الزراع وإتاحة فرص عمل للقائمين على الأعمال الزراعية بما يسهم في تحقيق هدف النمو الاقتصادي الخاص " اقتصاد مصري أكثر تنافسية وشمولية " ، وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية :

- زيادة إنتاجية صغار المزارعين .

- تقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل القيمة .

- زيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلي من المحاصيل البستانية والمصنعة .

-تعزيز البيئة المواتية لسلاسل القيمة .

- تحسين حالة التغذية للنساء والأطفال .

رأى اللجنة

أكدت اللجنة فى تقريرها برئاسة النائب اللواء هشام الحصري، أن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية، جاء متوافقاً مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ ، وتأكيداً على نجاح وجدوى تنفيذ المراحل السابقة للاتفاق في زيادة دخول صغار المزارعين من خلال دمج أصحاب الحيازات الصغيرة في الأسواق العالمية البستانية ، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة التي تحقق أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه ، وزيادة تنافسية الإنتاج الزراعي بالمجتمعات المستهدفة في صعيد مصر على المستويين المحلى والدولي .

ووافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٢ وترجو المجلس الموقر التفضل بالموافقة عليه وعلى القرار الآتي : " ووفق على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول ( أرضى ) ، الموقع في القاهرة بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٩ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.