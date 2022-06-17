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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /704955/الميكروباص-اتقلب-إصابة-11-شخصا-في-حادث-مروري-على-الطريق-الصحراوي-بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، وقوع حادث سيرانقلاب سيارة ميكروباص أجرة، حيث أسفر عن إصابة 11 شخصا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

دوت الخليج

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً يفيد بوقوع حادث مروري على طريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

الانتقال والفحص

وبالانتقال والفحص إلى موقع الحادث تبين إصابة 11 شخص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم والرعاية الصحية.

النيابة العامة

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة المرور.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكلين بقنا

أصيب 4 أشخاص، مساء أمس، إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين بجوار مرشح القناوية بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم موتوسيكلين بجوار مرشح القناوية بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا.

الانتقال والفحص

بالانتقال والفحص تبين إصابة "عبدالرحمن أحمد محمد "، يبلغ من العمر 17 عاما، باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، و"أحمد مصطفى سيد "، يبلغ من العمر 25 عاما، باشتباه كسر بالساق اليمنى، و "محمود ذكريا محمد "، يبلغ من العمر 15 عاما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و "أحمد نصيف أحمد عمر "، يبلغ من العمر 21 عاما دون إصابات ظاهرية، إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين بجوار مرشح القناوية بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قن.