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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - طريقة تقديم شكاوى مجلس الوزراء، تصدرت مواقع البحث المختلفة، حيث يسعى الكثير للتواصل مع مجلس الوزراء أملًا في إيجاد حلول لمشكلاتهم ورغبة في تدخل مجلس الوزراء لمساعدتهم.

وينشر موقع دوت الخليج لقرائه، طريقة تقديم شكاوى مجلس الوزراء، ورابط التقديم والخطوات.

طريقة تقديم شكاوى مجلس الوزراء 2022

أتاح مجلس الوزراء، بوابة الشكاوى الحكومية منذ سنوات؛ لفتح قنوات اتصال مع المواطنين لاستقبال شكواهم في أي وقت وأي جهة.

بوابة الشكاوى الحكومية 2022

وخصص مجلس الوزارء بوابة الشكاوى الحكومية، للتواصل مع المواطنين واستقبال شكواهم وإرسالها إلى الجهة المنوط بها، كما تتيح إمكانية معرفة المواطن ما وصلت إليه الشكوى، عن طريق رقم التسجيل أو الرقم القومي، أو عن طريق التليفون.

رابط بوابة الشكاوى الحكومية 2022

يمكن للمواطنون الراغبون في تقديم شكوى إلى مجلس الوزارء، اتباع عدة طرق منها الخط الساخن على رقم 16528، والذي تم ربطه بموقع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو من خلال الرابط الإلكتروني، حيث وفرت الوزارة رابطًا لبوابة الشكاوى الحكومية؛ تسهيلًا على المواطنين عن طريق تسجيل الدخول إلى رابط بوابة الشكاوى الحكومية وتقديم الشكوى الخاصة به عبر الرابط التالي: منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

كيفية تقديم شكاوى مجلس الوزراء

حددت منظومة الشكاوى الموحدة عدة طرق لتقديم شكاوى مجلس الوزراء، والتي جاءت كالتالي:

١ – التواصل على الخط الساخن (16528).

٢ – التواصل على رقمي الواتس أب (01555516528 – 01555525444)؛ لاستقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين لأماكن تراكم وتجمع القمامة والمخلفات.

٣ – تطبيق «في خدمتك».

٤- البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (www.shakwa.eg.)

٥ – الصفحة على الفيس بوك (الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء) على الرابط التالي (https://www.facebook.com/shakwa.egypt).

٦- وزارة النقل – الإدارة العامة لخدمة المواطنين:

العنوان (105 ش القصر العيني – وسط البلد – القاهرة).

التليفون الأرضي (27980568/02).

رقم الواتس أب (01288992130).

الصفحة على الفيس بوك (الشكاوى الحكومية بوزارة النقل) على الرابط التالي (https://www.facebook.com/shakwa.egypt.mot/)

بوابة مجلس الوزراء لتلقي الشكاوى

أوضح مجلس الوزراء أن كل شكوى يكون لها رقمًا خاصًا، يمكن صاحب الشكوى من متابعة شكواه لحظو بلحظة، ومتابعة حلها من قبل المختصين.

وتضمن لك منظومة الشكاوى الموحدة، سرية البيانات، وعدم الإفصاح عنها لأي شخص كان،إضافة إلى سرية الشكوى.

وكانت منظومة الشكاوى الموحدة قد صدرت بقرار جمهوري رقم 314 لسنة 2017، حيث ألزم القرار جميع الوزارت والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسرعة تحقيق الربط الكامل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة.