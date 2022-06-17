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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /704950/أيتن-عامر-تطرح-الكليب-الرسمي-لأغنية-خطافة-الرجالة

طرحت الفنانة آيتن عامر، الكليب الرسمي لأغنيتها الجديدة «خطافة الرجالة»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقه عليها: «أحدث إصداراتي الصيفية، خطافة الرجالة، شكرا لكل الناس فرد فرد»

دوت الخليج يرصد طرح الكليب الرسمي لأغنية خطافة الرجالة.

أغنية خطافة الرجالة

أغنية «خطافة الرجالة» من إخراج محمد عز العرب، ومن كلمات أحمد علاء الدين، من ألحان نييس، طبلة ماجد النوافميكس، واتقان تكبيرالمدير الفني احمد عزب، والمصممة ياسمين علي.

كلمات أغنية خطافة الرجالة

عامله love على صورته وانا حبيبته ومش هقف اتفرج

وانا هقفش جامد ده البارد عمال بيهرج يانهار ابيض كده مش فايت انا قلبي مولع نار شايط

بقى بيني وبينها انا تار بايت دي ماتعرفنيش ودي قلة ذوق كده مش طالبه بزياده لطافه

دي عميت في عينيها العيب فيها ولا انا شفافة انا موتي وسمي اللي قافلني بتبص في وشي وتحضني

ومن ضهري بتلعب وتخوني وكله على مفيش

خطافة الرجالة حرصوا منها تلعب على مين لا ده بعينها

اللي تقربله الله يعينها مش هسكت ولا هقف اتفرج

خطافة الرجالة حرصوا منها تلعب على مين لا ده بعينها

اللي تقربله الله يعينها جمهوري كبير يملى مدرج

خطافة الرجالة

ولا عاش ولا كان اللي يقرب من حد بحبه ده انا اصلي قعدت لما دخلت وربعت في قلبه

دورها في حياته يا دوب مشهد وانا بطلة فيلمه الناس تشهد

وما كنتش احب هتتعقد بس اعمل ايه عينك يدب فيها رصاصة رايحة جايه عليه رايحة جايه عليه زي ما بيقولوا عنيها فيه تقول hahaaa عماله تلفي وبتحاولي وتقولي لا ذوقي ولا ستايلي واتاريكي عماله تتحايلي عشان تشوفيه

خطافة الرجالة حرصوا منها تلعب على مين لا ده بعينها اللي تقربله الله يعينها مش هسكت ولا هقف اتفرج

خطافة الرجالة

حرصوا منها تلعب على مين لا ده بعينها اللي تقربله الله يعينها مش هسكت ولا هقف اتفرج

خطافة الرجالة حرصوا منها تلعب على مين لا ده بعينها اللي تقربله الله يعينها جمهوري كبير يملى مدرج

خطافة الرجالة خطافة الرجالة خطافة الرجالة

خطافة الرجالة حرصوا منها تلعب على مين لا ده بعينها اللي تقربله الله يعينها مش هسكت ولا هقف اتفرج

خطافة الرجالة حرصوا منها تلعب على مين لا ده بعينها اللي تقربله الله يعينها جمهوري كبير يملى مدرج