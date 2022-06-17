هل أغلق الأهلي باب التعاقد مع فيتوريا لتدريب الفريق بعد الخلاف المالى؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 01:26 مساءً - لم يغلق مسئولو النادي الأهلي باب التفاوض مع البرتغالي روي فيتوريا لتدريب الفريق، رغم الخلاف الواضح بين الطرفين بشأن المقابل المالي.

ويُعد فيتوريا أحد أبرز المرشحين لتدريب الأهلي بعد فسخ عقد بيتسو موسيماني المدير الفني ودياً الاثنين الماضي، ويتنافس فيتوريا مع أكثر من مدرب آخر برتغالي وصربي وألماني وآخرين لتدريب المارد الأحمر خلال الفترة المقبل.

ورغم الخلاف المالي إلا أن الأهلي لم يغلق باب التفاوض مع المدرب البرتغالي، الذى طلب 3 ملايين و600 ألف دولار سنوياً (خالص الضرائب) لتدريب القلعة الحمراء، وهو مبلغ يراه مسئولو الأهلي كبيراً للغاية على الخزينة الحمراء.

على الصعيد ذاته، أرجأ مسئولو الأهلي حسم ملف الصفقات الجديدة فى الوقت الراهن، انتظاراً لحسم ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي، لخلافة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في ظل انشغال إدارة الأهلي بالتحضير للتعاقد مع مدير فنى أجنى على أعلى مستوى لتولى قيادة النسور الحمر في الفترة المقبلة.

وتأتي رغبة مسئولي الأهلي فى إرجاء ملف الصفقات الجديدة انتظارا لتحديد هوية المدير الفني الجديدن ومن ثم الانتظار لاستطلاع رأيه بشأن الصفقات الجديدة التي سيتم حسمها قبل نهاية الموسم الحالي، من أجل سد العجز فى المراكز التي يحتاجها الفريق الأحمر لتدعيم صفوفه فى الموسم المقبل، فى ظل رغبة الإدارة فى إبرام عدة صفقات.

ويرجئ مسئولو النادي الأهلي ملف الصفقات الجديدة وحسم مصير اللاعبين العائدين للقلعة الحمراء أو الراحلين لحين حسم ملف المدير الفني الجديد، فى ظل رغبة الإدارة فى إطلاع المدرب الجديد على كل الأمور الفنية الخاصة بالفريق الأول، باعتبار أنها من الأمور التى يرغب الجهاز الفني الجديد فى المساهمة بها ورسم خطة التدعيم فى الموسم المقبل.