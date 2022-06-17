الجيزة: محطات لمياه الشرب بأوسيم ومنشأة القناطر بتكلفة 680 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وأشار الى أنه جار تنفيذ عدد من المشروعات بقطاع مياه الشرب لمواجهة مشكلات ضعف الضغوطات بالبؤر الساخنة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم لمتابعة مراحل العمل النهائية بمشروعات مياه الشرب الجارية بمراكز أوسيم ومنشأة القناطر والتى تبلغ تكلفتها الإجمالية 680 مليون جنيه للوقوف على ما تم إنجازه وتحديد الجدول الزمنى لبدء دخول تلك المشروعات الخدمة لما لها من أهمية كبيرة فى حل مشكلة الانقطاعات وتحسين ضخ المياه بقطاع شمال المحافظة وزيادة كميات المياه المنتجة.

وقال محافظ الجيزة - خلال تفقده محطة القيراطيين بمركز أوسيم - إن المشروع يعد مطلبا هاما للمواطنين حيث تبلغ طاقة المحطة الاستيعابية 120 ألف م 3 على مرحلتين.

ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى خلال شهرين بقدرة 60 ألف م3 وبتكلفة 395 مليون جنيه وسوف تساهم فى تحسين مستوى ضغوطات المياه فى عدد من القطاعات بمركز أوسيم.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال وتحقيق معدلات إنجاز أعلى لسرعة الانتهاء من المشروع طبقا للجدول الزمنى المحدد، مؤكدا على ضرورة تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية للانتهاء من الأعمال المتبقية وتشغيل المحطة.

وشملت جولة محافظ الجيزة أيضا تفقد محطة مياه منشأة القناطر والتى تبلغ طاقتها الاستيعابية 80 ألف م3/يوم وخزان سعة 2000م3 وتقام على مرحلتين ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى لها بطاقة استيعابية 40 ألف م3 خلال شهرين بتكلفة 285 مليون جنيه.

وأوضح أحمد راشد أنه جار تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية للمحطة لتغطية مركز منشأة القناطر بالكامل وذلك وفقا لمخططات العمل التى تم وضعها.

وحرص محافظ الجيزة على تفقد الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية لمحطات القيراطين ومنشأة القناطر ومبنى المرشحات للوقوف على مراحل تنقية المياه، حيث ثمن المحافظ التعاون المثمر القائم بين محافظة الجيزة ووزارة الإسكان والذى أسفر عن زيادة كميات المياه التى تم إضافتها من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة والتوسعات خلال الفترة الماضية مما ساهم فى حل مشكلة الانقطاعات وضعف المياه بالعديد من القطاعات.

ووجه راشد بتذليل كافة العقبات بما يضمن إنهاء المشروعات فى أقصى فترة ممكنة لتحقيق الاستفادة القصوى منها للمواطنين.