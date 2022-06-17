قوافل إنسانية للداخلية فى البحر الأحمر وبنى سويف

جدة - نرمين السيد - ووجهت الوزارة قافلة مشتركة بين قطاعى (حقوق الإنسان والخدمات الطبية) لتوزيع المساعدات العينية "بطاطين – مواد غذائية- ملابس" على عدد من الأهالى بالقرى الأكثر إحتياجاً وزيارة عدد من المستشفيات ودور رعاية "المسنين- الأيتام- أيتام من ذوى الهمم" بمحافظتى (البحر الأحمر – بنى سويف).

بالإضافة إلى توجيه قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما زار وفد من ضباط قطاع حقوق الإنسان عددًا من المنشآت الشرطية لتأكيد تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بجميع القطاعات.

ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين، وأعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية.

يأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان والمساهمة فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين من خلال تنظيم مبادرة تحت شعار (كلنا واحد.. معك فى كل مكان).