محافظ المنوفية: 1117 مشروعا خدميا ضمن حياة كريمة فى 81 قرية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون، أن إجمالى عدد مشروعات المبادرة الرئاسية المشروع القومى لتنمية وتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى بقرى مركزى أشمون والشهداء، بلغ 1117 مشروعا خدميا وتنمويا بمختلف القطاعات فى 81 قرية بمركزى أشمون والشهداء.





شملت المشاريع 738 مشروعا بقرى مركز أشمون بنسبة تنفيذ 59%، و379 مشروعا بقرى مركز الشهداء بنسبة تنفيذ 65%.

وقال أبوليمون فى تصريح اليوم إن عدد مشروعات التنمية المحلية "مجمعات خدمية وزراعية" بلغ 40 مشروعا بنسبة إنجاز 98%، وعدد مشروعات تبطين الترع والمجارى المائية 84 مشروعاً بنسبة تنفيذ 64%، و19 مشروع كبارى الرى بنسبة تنفيذ 87%، و64 مشروعا للشباب والرياضة بنسبة تنفيذ 83%، مشيرا إلى أن مشروعات قطاع الصحة بلغت 78 مشروعا بنسبة 81 %، وفى الصرف الصحى 104 مشروعات بنسبة 77%، كما يتم تنفيذ 150 مشروعا بقطاع مياه الشرب بنسبة 92 %، و118 مشروعا لقطاع الأبنية التعليمية بنسبة تنفيذ 91%.

وأوضح المحافظ، أن مشروعات الالتصالات بلغت 117 مشروعا بنسبة تنفيذ 39%، فضلا عن تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعى فى 81 قرية بنسبة 45%، و81 مشروعا بقطاع الكهرباء بنسبة تنفيذ 20%، والانتهاء من تطوير مدخل قرية شما بأشمون بنسبة تنفيذ 100%.

ولفت أبوليمون، إلى أن عدد المشروعات بقطاع الطرق بلغت 86 مشروعا، و8 مشروعات سكن كريم بنسبة تنفيذ 88%، وكذا إنشاء 24 مشروع أسواق حضارية، وتنفيذ 11 موقفا نموذجيا بنسبة تنفيذ 26%، وتنفيذ 14 مشروعا لقطاع الأمن والحماية المدنية، و16 مشروعا للتضامن الاجتماعى بنسبة 64%.

وأكد محافظ المنوفية، أن هناك متابعات دورية وميدانية لتنفيذ أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذى وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وفق الخطط الزمنية المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.