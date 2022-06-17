محافظ الغربية يستقبل وزراء الأوقاف والزراعة والمجالس النيابية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية.





وذلك فى مستهل زيارة لافتتاح مسجد عمر بن عبدالعزيز بقرية الناصرية بمركز سمنود، وذلك بحضور الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والنائب عبدالهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

وحرص وزير الأوقاف ومحافظ الغربية على عقد لقاء، اليوم الجمعة، مع عدد من الأئمة ورجال الدعوة الإسلامية بالمحافظة، حيث أشاد رحمى، بدور أئمة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى وتعاليم الدين السمحة.

من جانبه، شدد وزير الأوقاف، على ضرورة استمرار الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرا إلى الدور الهام للأئمة فى جعل المساجد منارة حقيقية تم بها تنفيذ مختلف الأنشطة، مشيرا إلى أن محافظة الغربية بها أكثر من 300 مسجد مشاركين فى البرنامج الخاص بالأئمة حتى لا تكون قرية أو مدينة أو منطقة لا يوجد بها مسجد.

ودشن المحافظ والوزراء 3 سيارات تحتوى على 3 أطنان من اللحوم كهدية مقدمة من وزارة الأوقاف لتوزيعها على 3 آلاف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بالتنسيق بين مديريتى الأوقاف والتضامن الإجتماعى.