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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /704953/إبراهيم-سعيد-عن-رحيل-إيهاب-جلال-اختيار-خطأ-من-البداية

أبدى إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق، عن رأيه في رحيل إيهاب جلال، عن مهمة تدريب الفراعنة بعد الأداء الهزيل الذي ظهر به الفراعنة في 3 مباريات قام بإدراتهما.

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وأكد مدافع منتخب مصر السابق، في تويتة نشرها على حسابه الشخصي بموقع " تويتر"، على أن اختيار إيهاب جلال من البداية، هو أمر خاطئ.

وأضاف ‏إبراهيم سعيد: "رحيل إيهاب جلال ده طبيعي ومن البدايه اختيار خطأً واللي ارتكب الخطأ مازال متواجد: وواصل: "طالما الإداره خطأ لن تنصلح الكره المصرية وسنظل في الأسوء ماتتعبوش نفسكم ولا حد يزعل مفيش إصلاح ولنا الله.

وأتم: "وكل اللي في البيان مفيش حاجه هتتنفذ ومجرد مسكن للجماهير" .

رحيل إيهاب جلال

وكان قد أعلن اتحاد الكرة بعض القرارات الخاصة بالمنتخب المصري، والتي جاءت كالتالي:

- إقالة إيهاب وبدء التفاوض مع مدرب أجنبي لقيادة منتخب مصر

- بدء التفاوض مع مدير فني أجنبي للإتحاد المصري لكرة القدم

‏- بدء التفاوض مع مدرب أجنبي لقيادة منتخب مصر الأولمبي

- التعاقد مع خبير تحكيم أجنبي لتطوير الحكام بداية من الموسم الجديد.

- تفعيل دوري أكاديميات كرة القدم.

مباريات مصر في التصفيات

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني، كان قد حقق الفوز في أولى جولات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، على حساب منتخب غينيا بنتيجة هدف دون رد، ثم خسر في اللقاء الثاني أمام منتخب أثيوبيا بنتيجة هدفين دون رد، ويحتل المرتبة الرابعة في جدول ترتيب مجموعته.