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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /704947/انهيار-عقار-من-5-طوابق-بالوايلي-وأنباء-عن-سقوط-ضحايا

تلقت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا يفيد بانهيار عقار قديم في حارة حسين شاهين، بتقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر بحي الوايلي ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى منطقة الحادث؛ للبدء في أعمال رفع الأنقاض باستخدام المعدات، وبمساعدة رجال الحماية المدنية.

وينشر موقع دوت الخليج، آخر تطورات العقار المنهار وعدد الضحايا والمصابين.

انهاير عقار بمنطقة الوايلي

وعقب وقوع الانهيار فجر اليوم الجمعة، انتقل محافظ القاهرة لموقع العقار المنهار؛ للإشراف على عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض وإخراج الضحايا، مع تواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع الحادث، منها الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف والكهرباء والغاز وقيادات المحافظة.

قطع المرافق عن العقار المنهار بالوايلي

وكانت غرفة العمليات المركزية، تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضي و5 طوابق، وعلى الفور تم قطع المرافق عن العقار المنهار وإخلاء العقارات المجاورة له إخلاء احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض.

انتشال جثتين من تحت الأنقاض

وتمكن رجال الحماية المدنية من انتشال جثتين من تحت أنقاض عقار الوايلي المنهار المكون من أرضي و5 طوابق في منطقة الظاهر بالقاهرة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.