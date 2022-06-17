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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /704945/لمواكبة-التطورات-العالمية-البرلمان-يناقش-إنشاء-الكلية-العسكرية-التكنولوجية-الأحد-المقبل

يهدف مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية، والذي يناقشه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، إلي استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب الفني من الناحية التطبيقية والتكنولوجية، ومواز في ذات الوقت لمسار التعليم الأكاديمي، يحصل خريجوه على درجات جامعية في مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا.

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إضافة إلى تطبيق التكنولوجيا واستغلالها لما فيه صالح المجتمع، وإعداد خريجين مؤهلين تعليمياً وتدريبياً وفنياً بجودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، والتطوير المستمر للمناهج والخطط الدراسية لجميع المراحل والمستويات الدراسية فيما يتعلق بالتعليم التكنولوجي لمواكبة التطورات السريعة في جميع الميادين العلمية .

وفي ضوء ما تشهده الساحة الدوليـة مـن تطورات متلاحقة في ميادين الاستراتيجيات والتكتيكات العسكرية، والحرص الدائم من القوات المسلحة المصرية على مواكبة تلك التطورات بالاستمرار في الارتقاء بالمحتوى التعليمي والتقني الذي تلقنه الكليات العسكرية لطلابها والنهوض بعقولهم وأذهانهم وتمكينهم من الاطلاع على أحدث العلوم في شتى المجالات العسكرية وغيرها من المجالات التي صار لزاماً إلمامهم بها لمنحهم وتسليحهم بالقدرات الذهنية والعلمية اللازمة لاستيعاب تلك التطورات وتنمية قدراتهم على مواجهتها والتعامل معها في محيط متسارع من الأحداث والتحديات .

أهداف إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية

جاء مشروع القانون مستهدفاً تنظيم أحكـام إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجيـة للارتقاء بالمحتوى التعليمي وتطوير مجال التعليم التكنولوجي والتدريب المهني ولمنح خريجيها من الضباط التأهيل العلمي والتقني مما يجعلهم قادرين على تطبيق التكنولوجيا الحديثة بكافة أشكالها وصورها في جميع التخصصات والمجالات المتعلقة بطبيعة عمل القوات المسلحة وما طرأ عليها من تحديثات في أنظمة وطرق التشغيل، وتطبيق النظم التكنولوجية الحديثة، مواكبة للتطورات العالمية في هذا الشأن، وما له من أثر مباشر على صون البلاد من أية مخاطر أو عدائيات تهدد أمنه واستقراره.

وتناول مشروع القانون أحكاماً تنظيمية لإدارة الكلية العسكرية التكنولوجية، وذلك بهدف إعداد وتخريج ضباط مؤهلين للعمل بجميع التخصصات الفنية بالقوات المسلحة، يكونون قادرين على استيعاب وتطبيق نظم التكنولوجيا الحديثة واستغلالها والإشراف على الأعمال الفنية والمهنية بالقوات المسلحة، وللخدمة بكفاءة في الوحدات وورش الإصلاح والمنشآت التعليمية والفنية والمهنية بالقوات المسلحة.