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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /704943/محافظ-الغربية-يستقبل-وزراء-الأوقاف-والزراعة-والمجالس-النيابية

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بمكتبه، صباح اليوم، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، وذلك في مستهل زيارة لافتتاح مسجد عمر بن عبد العزيز بقرية الناصرية بمركز سمنود.

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وجاء ذلك بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والنائب عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والعميد محمد منصور المستشار العسكري.

عقد لقاء مع عدد من الأئمة ورجال الدعوة الإسلامية بالمحافظة

وعلى هامش الاستقبال حرص وزير الأوقاف ومحافظ الغربية على عقد لقاء مع عدد من الأئمة ورجال الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وأشاد رحمي، بدور أئمة الأوقاف في نشر الفكر الوسطى وتعاليم الدين السمحة، ومن جانبه شدد وزير الأوقاف على ضرورة استمرار الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرا إلى الدور الهام للأئمة في جعل المساجد مناراه حقيقية يتم بها تنفيذ مختلف الأنشطة.

البرنامج الخاص بالأئمة

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن محافظة الغربية بها أكثر من ٣٠٠ مسجد مشاركين في البرنامج الخاص بالأئمة حتى لا تكون قرية أو مدينة أو منطقه لا يوجد بها مسجد.

ميرية التضامن الاجتماعي

وقاد المحافظ والوزراء 3 سيارات تحتوي على 3 أطنان من اللحوم هدية مقدمة من وزارة الأوقاف لتوزيعها على ٣٠٠٠ أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بالتنسيق بين مديريتي الاوقاف والتضامن الإجتماعي.