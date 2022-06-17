انت الان تتابع تفاصيل خبر قبل لقاء القمة.. هل يسير قمصان على خُطى فتحي مبروك و زيزو؟ حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /704942/قبل-لقاء-القمة-هل-يسير-قمصان-على-خطى-فتحي-مبروك-و-زيزو

يستعد قطبي الكرة المصرية لخوض القمة رقم 124، وذلك في إطار الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يدخل النادي الأهلي هذه المباراة وسط تذبذب في الحسابات الفنية، وذلك بعدما رحل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن تدريب القلعة الحمراء، وحل محله بشكل مؤقت سامي قمصان، الذي قاد الفريق في مباراة الجولة الماضية أمام فريق إيسترن كامباني، وحقق فوزاً كبيراً برباعية مقابل هدف وحيد.

هل يسير قمصان على خُطى فتحي و زيزو

ويعول جمهور الاهلي كثيراً، على قمصان، أحد أبناء النادي، خلال هذه المباراة، ويتوسم فيه البعض خيرا ً في أن يكون خليفة ل فتحي مبروك وعبد الشافي زيزو، رجال المهام الصعبة والذين تولوا قيادة الفريق في مثل هذه الظروف، وحققوا الفوز على نادي الزمالك.

فاعبد الشافي زيزو، كان قد تمكن من تحقيق لقب السوبر المصري على حساب نادي الزمالك، بالفوز في مباراة 2015 بنتيجة 3/2، في القمة التي جمعت بينهما آنذاك بالإمارات، وقتها سجل أهداف الأهلي كل من عبدالله السعيد هدفين من ركلتي جزاء، ومؤمن زكريا سجل هدفاً وحيداً.

فتحي مبروك، هو الآخر هو أحد أبناء النادي، الذي سبق وأن تولى قيادة الفريق في هكذا ظروف، وقهر الزمالك في بطولة الدوري بثنائية في بطولة دوري عام 2015، سجلهما وقتها نؤمن زكريا، لذا وبسبب تشابه الظروف، يتأمل الجمهور الأحمر أن يسير سامي قمصان، على خُطى المدربين الذين تم ذكرهم، ويحقق الفوز على نادي الزمالك.

موقف الأهلي في الدوري

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي، يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة جمعهما من الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مواجهات، وخسر لقاء وحيد أمام المصري البورسعيدي.

ويحتل صدارة هدافي الفريق في البطولة حتى الآن، التونسي علي معلول برصيد 6 أهداف، ويليه الجنوب أفريقي بيرسي تاو برصيد 5 أهداف.