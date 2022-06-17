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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /704932/وفاة-المخرجة-نسمة-زعزوع-في-حادث-سير-أليم

توفيت المخرجة المصرية الشابة نسمة زعزوع، إثر حادث سير أليم وقع أمس الخميس، على طريق السويس القاهرة، حيث اُصطدمتها سيارة نقل ثقيلة محملة بالرمال.

تحيا مصريرصد وفاة المخرجة التليفزيونية نسمة زعزوع في حادث سيارة

محاولة الوصول لأسرة نسمة زعزوع

انتشر خبر الوفاة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت إحدى الصفحات صورة بطاقتها، ومعها صور من حادث السيارة، في محاولة للوصول إلى أسرتها، وكتب أدمن الصفحة معلقًا على الصورة: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حادث على طريق السويس القاهرة ووفاة السيدة نسمة، ولم يتم التواصل مع أسرتها حتى الآن.. فبرجاء الضغط شير للوصول لهم.

وقررت جهات التحقيق، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المخرجة التليفزيونية الشابة نسمة زعزوع، لبيان أسباب الوفاة رسميًا، فيما انتقل فريق أمني إلى مكان الحادث، وأجرى معاينة تصويرية على طريق السويس، وتبين أن سيارة المخرجة، بها تلفيات كبيرة من المقدمة، بينما تعرضت سيارة سائق النقل المتسبب في وفاتها لتلفيات بسيطة، وتبين أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق النقل فانحرف عن مساره ما أدى إلى اصطدام المخرجة به بعد أن فشلت في السيطرة على سيارتها.

معلومات حول نسمة زعزوع

نسمة زعزوع تعمل في المجال الإعلامي منذ عام 2014، درست في كلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر، درست في جامعة غرب لندن.

درست أيضًا في واحدة من مدارس لندن في مجال الإعلام لمدة سنتين من 2014 وحتى 2016، وهي MetFilm School، بدأت عملها في مجلة الشباب TeenStuff، قبل أن تنتقل إلى العمل لدى «كلمتنا».

بعد ذلك عملت في جريدة «الوطن» بقسم الفيديو، عملت كمحاضرة في جامعة MSA، في الأفلام الوثائقة والحكي، عملت في مجال صناعة الأفلام والإخراج والتصوير.