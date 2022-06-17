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القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /704944/الحكومة-ترد-على-محاولات-اختطاف-بعض-الفتيات-عن-طريق-تخديرهن-بوخزة-إبرة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، بيانًا يوضح فيه حقيقة تداول رسائل تحذيرية تتضمن وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة.

دوت الخليج

اختطاف بعض الفتيات عن طريق تخدريهن بوخزة إبرة

وونفى المركز الإعلامي، ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من رسائل تحذيرية تتضمن وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة.

وأوضح المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة، وأنه لم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع خطف مماثلة.

إثارة الذعر والبلبلة

وأكدت وزارة الداخلية، أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة تستهدف إثارة البلبلة، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع ضرورة الإبلاغ عن أية جرائم من هذا النوع وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.