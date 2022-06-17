تقارير تونسية: الأهلي يفاوض الطالبى والشعلالي بعد فشل صفقة بن رمضان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 يونيو 2022 12:29 مساءً - كشفت تقارير صحفية تونسية أن النادى الأهلي مهتم بضم التونسي منتصر الطالبي، مدافع فريق روبن كازان الروسي، بالإضافة إلى توجيه الدفة لإمكانية التعاقد مع غيلان الشعلالي لاعب وسط فريق الترجي.

وقال موقع "football tunisien"، إن النادي الأهلي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الطالبي، إلا أن اللاعب يرغب فى استكمال رحلته الاحترافية بأوروبا.

وأضاف الموقع، أن الأهلي غيّر وجهته أيضًا نحو غيلان الشعلالي نجم وسط الترجي للظفر بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد فشل التعاقد مع زميله بالفريق محمد على بن رمضان

وكان الموقع ذاته كشفت، فى وقت سابق، عن رفض إدارة الترجي انتقال محمد على بن رمضان لاعب خط وسط الفريق لصفوف الأهلى بداية من الموسم الجديد.

وأضاف موقع " footballtunisien " أن إدارة أخطرت ممثلى النادى الأهلى برفضهم انتقال اللاعب لصفوف الأحمر بداية من الموسم، على الرغم من العرض الذى تقدم به الأهلى ويبلغ مليوناً و500 ألف دولار.

وأشار الموقع إلى أن اللاعب ينتظر عروضا من دوريات أوروبية، مثل الدوري التركى والفرنسى اللذين يتابعان بن رمضان عن كثب خلال الفترة الماضية مع الترجى، سواء فى الدورى أو المسابقات القارية.

كان نادي الترجي أعلن مؤخرًا تعيين نبيل معلول مديراً فنياً جديداً للفريق خلفاً لراضي الجعايدي الذي تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج والخروج المخيب من بطولة كأس تون، ويمتد عقد نبيل معلول وفقاً لبيان نادي الترجي حتى يونيو 2024.

الاهلي