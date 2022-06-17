محافظ أسيوط يبحث مشاكل ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - التقى عصام سعد محافظ أسيوط بوفد من ذوى الهمم بمكتبه بديوان عام المحافظة ضمن لقاءاته الدورية بهم لبحث شكواهم والتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم وإيجاد الحلول العاجلة والمناسبة لها فى إطار اللوائح والقوانين وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم.





جاء ذلك بحضور مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ومسؤولى مديرية الصحة والمتابعة الميدانية بالمحافظة.

فى بداية اللقاء قدم ذوى الهمم شكرهم وتقديرهم لمحافظ أسيوط لمجهوداته المضنية وحرصه على الاهتمام بهم وتلبية احتياجاتهم حيث أكد المحافظ إنه لا يدخر جهدا فى تقديم دعمه الكامل لأبنائه من ذوى الهمم وتحقيق طموحاتهم فضلا عن تقديم كافة الخدمات المتاحة لهم.

هذا وقد تم مناقشة عدد من الملفات التى تهم ذوى الهمم من أبناء المحافظة وعلى رأسها سبل تطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم فى المؤسسات الحكومية خاصة فى قطاعات الصحة والقومسيون الطبى بالتأمين الصحى والسجل المدنى واستكمال أعمال الإتاحات "الرامبات" وتكريم المتميزين وتعيين ذوى الهمم فى الوظائف الخاصة نسبة 5% وإتاحة أماكن لهم فى المخابز.

وعلى الفور ووجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الجهات المختصة والعمل على تذليل أى معوقات تحول دون ممارسة أنشطتهم بشكل طبيعى مع الاهتمام بتفعيل قانون 10 الخاص بتوظيفهم بنسبة 5% وأن أى جهة لا تنفذ هذا القانون سيتم أتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فضلا عن إلحاقهم بالدورات التدريبية والبرامج التى تستهدف تدريب وتشغيل ذوى الهمم من أجل صقلهم بمتطلبات سوق العمل فى مختلف قطاعات التشغيل ما يفتح لهم آفاق المستقبل.

وأكد محافظ أسيوط مدى حرصه واهتمامه بعقد لقاءات بصفة دورية مع ذوى الهمم للاستماع إليهم للمساهمة فى دمجهم فى كل القطاعات والفعاليات فضلا عن تقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة لضمان توفير حياة كريمة لهم وتنمية مهارتهم وتأهيلهم فى شتى المجالات ودمجهم فى جميع المشروعات والمبادرات القومية التى تنفذها الدولة بحيث تصبح جهود تمكين أبنائنا من ذوى الهمم جزءا لا يتجزأ ومن الأولويات التى تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام.