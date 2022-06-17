هل يمكن التخدير بـ شكة الدبوس؟.. تعليق رسمى من الصحة

جدة - نرمين السيد - علق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة على مزاعم حدوث حالات اختطاف كثيرة خلال الفترة الأخيرة من خلال التخدير، وأكد أنه علميًا لا يوجد ما يسمى بالتخدير بـ"شكة الدبوس".





على جانب آخر أشار متحدث "الصحة"، خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى، على قناة "CBC"إلى انخفاض نسبة الإصابات بكورونا على المستويين المحلى والعالمى.

وأكد أن أكثر من 36 مليون مواطن تم تحصينهم ضد كورونا، مشيرًا إلى أننا وصلنا إلى معدلات عالية من المستهدف تطعيمهم.

وقال حسام عبدالغفار: لا نصدر تقريرًا دوريًا بشأن كورونا بسبب استقرار الوضع الصحى، ومن الوارد أن يكون التطعيم بلقاح كورونا "موسميًا" خلال الفترة المقبلة، كما أن مصر خالية من جدرى القرود حتى هذه اللحظة.

"مانشيت" يذاع الخميس والجمعة من كل اسبوع فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.