هل يمكن التخدير بـ شكة الدبوس؟.. تعليق رسمى من الصحة

على جانب آخر أشار متحدث "الصحة"، خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى، على قناة "CBC"إلى انخفاض نسبة الإصابات بكورونا على المستويين المحلى والعالمى.
وأكد أن أكثر من 36 مليون مواطن تم تحصينهم ضد كورونا، مشيرًا إلى أننا وصلنا إلى معدلات عالية من المستهدف تطعيمهم.
وقال حسام عبدالغفار: لا نصدر تقريرًا دوريًا بشأن كورونا بسبب استقرار الوضع الصحى، ومن الوارد أن يكون التطعيم بلقاح كورونا "موسميًا" خلال الفترة المقبلة، كما أن مصر خالية من جدرى القرود حتى هذه اللحظة.
"مانشيت" يذاع الخميس والجمعة من كل اسبوع فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.
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