عاجل.. الحكومة ترد على منشور تخدير وخطف الفتيات بوخز إبرة (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تم تداوله ببعض صفحات التواصل الاجتماعى من رسائل تحذيرية تتضمن وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الداخلية، التى نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدةً أنه لا صحة لوجود أى محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة، وأنه لم يتم رصد أى شكاوى أو بلاغات بأى من المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع خطف مماثلة، وأن كل ما يتم تداوله فى هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة تستهدف إثارة البلبلة. وناشدت الوزارة، المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع ضرورة الإبلاغ عن أية جرائم من هذا النوع وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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